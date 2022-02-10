كأس العالم للأندية - حكم مواجهة الأهلي وبالميراس يقود مباراة الأحمر ضد الهلال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

أحمد حمدي عبد القادر - الأهلي - بالميراس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طاقم تحكيم مواجهة الأهلي ضد الهلال السعودي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وتم تعيين نفس طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة الأهلي أمام بالميراس في نصف نهائي البطولة.

ويقود كليمينت توربان الحكم الفرنسي المواجهة بين الأهلي والهلال في المنافسة على الميدالية البرونزية.

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ويلعب الأهلي أمام الهلال في الثالثة من عصر يوم السبت في ختام مشوار الفريقين بالبطولة.

وكان الهلال قد خسر في نصف النهائي أمام تشيلسي بطل أوروبا بهدف دون مقابل.

ويعتبر توربان من أبرز الحكام الفرنسيين وأدار هذا الموسم 22 مباراة في مختلف المسابقات.

وأدار توربان أربع مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا في مرحلة المجموعات.

وكان الأهلي قد خسر أمام بالميراس بهدفين دون مقابل في نصف النهائي تحت قيادة توربان.

وحصل الأهلي على برونزية النسخة الماضية من كأس العالم للأندية وفاز وقتها على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

كأس العالم للأندية الأهلي الهلال كليمينت توربان الحكم الفرنسي
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