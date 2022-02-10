مدافع ليفربول: علينا احترام مشاعر صلاح بعد خسارة أمم إفريقيا لهذا السبب

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مشاعره حول صدام زميليه محمد صلاح وساديو ماني في نهائي كأس أمم إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وخسر صلاح مع منتخب مصر المباراة النهائية أمام زميله في ليفربول ساديو ماني ومنتخب بلاده السنغال بركلات الترجيح.

وقال ترينت لموقع ناديه :"بالطبع شاهدت نهائي كأس الأمم الإفريقية، لقد كانت تجربة مجنونة، زميلان في الفريق في مواجهة بعضهما، أمر نادر الحدوث".

وأضاف "يجب علينا أن نحترم شعور صلاح، لأن االرحلة التي قطعها هو ومنتخب مصر نحو النهائي كانت صعبة للغاية".

وأكمل المدافع الإنجليزي "لقد قاتلوا في كل المباريات ثم سقطوا في العقبة الأخيرة، لكن هذا الفضل يعود له ولمنتخب بلاده".

ومر الفراعنة من عقبات قوية في طريقهم للنهائي، كوت ديفوار في دور الـ16، المغرب في ربع النهائي، ثم الكاميرون المستضيفة في نصف النهائي.

وأوضح "سيشعرون بالفخر لما وصلوا إليه ولكن من الواضح أنهم محبطون للغاية لعدم فوزهم باللقب".

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وتحدث ترينت عن ساديو ماني قائلا "بالنسبة لساديو والسنغال، عليك فقط أن تبتسم. بالنظر إلى القصة الكاملة للنهائي مع تضييع ماني ركلة جزاء مبكرة ثم يصبح البطل في النهاية، كانت القصة المثالية، يستحق ذلك".

وواصل "لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو. إنه لاعب متميز، لكنه أولاً وقبل كل شيء إنسان رائع، يبتسم دائما، وعلاقته بالجماهير، مع بلده، كان ذلك جيدا للغاية".

وأتم "كنا جميعا فخورون بمن فاز بكأس أمم إفريقيا، لكن كان على أحدهما أن يخسر اللقب في النهاية".