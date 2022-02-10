عبد الحفيظ: كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة.. وهدفنا البرونزية

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن صعوبة كافة مواجهات كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي عصر يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مباراة الهلال صعبة بالتأكيد، وأثق في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم مباراة تليق بهم".

وأضاف "تابعنا مباراة الهلال وتشيلسي أمس، والمواجهة المقبلة صعبة لأنها بين بطلي قارتي إفريقيا وآسيا".

وشدد عبد الحفيظ "كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة وهذا أمر طبيعي، فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية".

وتابع "قبل ذلك واجهنا بطل أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، ولدي ثقة كبيرة في لاعبي الفريق".

وأوضح "صعوبة المواجهة أمام الهلال تكمن أنها بين فريقين عربيين كبيرين وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي أتوقعه كبيرا".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "نتمنى تقديم عرض قوي يليق بشخصية بطل إفريقيا وهدفنا التتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد الجماهير".