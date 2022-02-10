صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا

صعد منتخب مصر 11 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات.

واحتل منتخب مصر المركز الـ 34 عالميا بعد مشواره المميز في كأس أمم إفريقيا، بعد أن كان في المركز الـ 45 في آخر تصنيف لـ فيفا في ديسمبر الماضي.

وصعد منتخب مصر كذلك للمركز الرابع إفريقيا، بعد السنغال بطل إفريقيا الذي يحتل المركز الـ 18 عالميا، والمغرب صاحب المركز الـ 24، ونيجيريا صاحب المركز الـ 32.

وعلى المستوى العربي، لا يسبق الفراعنة في التصنيف سوى أسود الأطلس، ليحتل الفراعنة المركز الثاني على مستوى المنتخبات العربية.

ويعد منتخب مصر بذلك هو ثالث أفضل منتخب من حيث التحسن، قياسا بتصنيف شهر ديسمبر، حيث صعد منتخب جامبيا 25 مركزا من المركز 150 للمركز 125، ومنتخب غينيا الاستوائية الذي صعد 15 مركزا من المركز 114 للمركز 99.

وعلى المستوى العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارته للتصنيف العالمي.

الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي

بلجيكا

البرازيل

فرنسا

الأرجنتين

إنجلترا

إيطاليا

إسبانيا

البرتغال

الدنمارك

هولندا

الـ 10 الأوائل في إفريقيا