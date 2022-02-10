زيزو يكشف حقيقة عروض الاحتراف وحلمه مع الزمالك.. وحب جمهور الأهلي له

يرى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر أن عروض الاحتراف مستقبل للاعب في عمله.

وشدد زيزو على أن كل تركيزه في الفترة الحالية مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم وبعد ذلك يناقش الأمر مع النادي حال وصول عرض قوي.

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: "حقيقة أنني حصلت على عروض احتراف الفترة الأخيرة".

وأوضح زيزو "لكنني أكمل مشواري مع الزمالك حتى يأتي الوقت الذي يأتي عرض مناسب للنادي".

وأضاف "لا أقول كلام دبلوماسي لإرضاء فئة معينة، هناك عروض وصلت لي من فرنسا وتركيا لنهاية الموسم الجاري وهذا مستقبل للاعب ولكن كل تركيزي مع الزمالك".

وكشف زيزو "لو لي نصيب أن أرحل من نادي الزمالك وهناك شيء أتمنى عمله للنادي فهو الحصول على لقب بطولة إفريقيا قبل رحيلي".

وبالحديث عن حب جماهير الأهلي له قال: "أحترم جماهير الأهلي منهم فئة كبيرة جدا من أصدقائي وداخل عائلتي وأحترم النادي".

واختتم تصريحاته "وجودك كلاعب في الزمالك لا يمنع من احترامك للمنافسين".