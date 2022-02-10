كأس العالم للأندية - جديد موقف الشناوي.. ومحاضرة من موسيماني قبل مواجهة الهلال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 10:59

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - مصر - غينيا بيساو

تخضع بعثة الأهلي في أبو ظبي اليوم الخميس لمسحة طبية، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها بعد الخسارة من بالميراس 2-0 في نصف نهائي البطولة.

وفي الثانية بتوقيت القاهرة، يحاضر بيتسو موسيماني المدير الفني، الفريق، حول المباراة.

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وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، يستعرض موسيماني فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال السعودي وآخرها مباراته أمام تشيلسي أمس؛ لشرح طريقة لعب الفريق، وأبرز نقاط القوة فيه والحديث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وفي نفس الإطار، يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق تدريباته التأهيلية في «الجيم» بشكل يومي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني اثناء المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انتهت مؤخرا في الكاميرون.

وقال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن إصابة الشناوي في العضلة الخلفية في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية بعد عودته إلى القاهرة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد اجتمع أمس الأربعاء، مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق، في حضور حسام غالي، عضو المجلس، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة.

وحرص الخطيب خلال الاجتماع علي تحفيز اللاعبين والتأكيد على دعمه لهم قبل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ إن الخطيب أكد للاعبين على ضرورة إيمانهم بأنفسهم، وأنهم يملكون شخصية البطل، وعليهم السعي دائما لإثبات قدرتهم على ذلك في كل المواقف الصعبة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الخطيب أكد على أهمية الفوز بالميدالية البرونزية في المباراة المقبلة؛ لإسعاد جماهير الأهلي وتتويج جهودهم في البطولة والتي ظهر اللاعبون فيها بشخصية الأهلي، رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.

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