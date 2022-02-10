مواعيد مباريات الخميس 10 فبراير 2022 – مواجهات قوية في الدوري.. ومباراتان ناريتان في إنجلترا

الخميس، 10 فبراير 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

يشهد اليوم الخميس مباريات قوية على المستوى المحلي والأوروبي.

ففي الدوري المصري، يحل سموحة ضيفا على البنك الأهلي في الخامسة والنصف، فيما يحل فيوتشر ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة مساء.

وفي إنجلترا، وفي العاشرة إلا ربع، يواجه ليفربول ليستر سيتي، فيما يحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون.

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ويواجه أتلتيك بلباو فالنسيا في كأس إسبانيا في العاشرة والنصف مساء.

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مواعيد مباريات الخميس
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مواعيد مباريات الخميس 10 فبراير 2022 – مواجهات قوية في الدوري.. ومباراتان ناريتان في إنجلترا ساعة | أوروبا
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