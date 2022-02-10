عامر حسين: مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة.. وإفريقيا سبب أزمة موعد معسكر المنتخب

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مواجهة مصر والسنغال في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ستقام في استاد القاهرة.

وتحدث عامر حسين لقناة "تن" قائلا: "مباراة الذهاب ضد السنغال ستقام في استاد القاهرة بناء على طلب مدرب المنتخب كارلوس كيروش، والملعب يتسع لـ72 ألف متفرج وسنرى العدد الذي سيتم تحديده".

وواصل "نتمنى أن يمتلء الملعب عن آخره في مواجهة مصر والسنغال المقبلة مثلما حدث ضد الكونغو لكن القرار الأول والأخير لسلطات الأمن هو الذي يحدد عدد حضور النهائي للجماهير".

وعن إقامة معسكر طويل لمنتخب مصر قبل المباراة قال: "الظروف تغيرت الآن فالأجندة الرسمية من يوم 21 لـ29 والمحترفين لن ينضموا قبل يوم 21 للأسف هناك أيضا جولة إفريقية في منتصف مارس لأربعة أندية مصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وواصل "وستقام مباريات الجولة الخامسة من البطولا الإفريقية يوم 18 و19 و20 مارس".

وأكمل "راعينا كل ذلك أثناء وضع جدول مباريات الدوري، بالنسبة للدوري لا توجد مشكلة فمنذ بداية من التاسع من شهر مارس سيتوقف الدوري، لكن المشكلة في بطولات إفريقيا".

وعن إقامة مباريات كأس مصر في شهر مارس قال عامر حسين: "أما مباريات الكأس من 14 لـ17 مارس لو الجهاز الفني للمنتخب أراد عدم مشاركة الدوليين في تلك المباريات لن يشتركوا وباقي الأندية ستخوض مبارياتها".

وبرر "فدور الـ32 كان يقام بدون اللاعبين الدوليين لأنه أندية القسم الأول تواجه نظيرتها في القسم الثاني".

وشدد "بالنسبة للنشاط المحلي لا توجد مشكلة للمنتخب فكل اللاعبين سيكونون في راحة لـ14 أو 15 يوما لكن المشكلة في إفريقيا".

وأتم عامر حسين حديثه قائلا: "كيروش حصل على كل المواعيد وسيحدد كل شيء بناء على الارتباطات الخاصة بالأندية وبالمنتخب".