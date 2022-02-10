عامر حسين: مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة.. وإفريقيا سبب أزمة موعد معسكر المنتخب

الخميس، 10 فبراير 2022 - 01:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر خلال ركلات الترجيح

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن مواجهة مصر والسنغال في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ستقام في استاد القاهرة.

وتحدث عامر حسين لقناة "تن" قائلا: "مباراة الذهاب ضد السنغال ستقام في استاد القاهرة بناء على طلب مدرب المنتخب كارلوس كيروش، والملعب يتسع لـ72 ألف متفرج وسنرى العدد الذي سيتم تحديده".

وواصل "نتمنى أن يمتلء الملعب عن آخره في مواجهة مصر والسنغال المقبلة مثلما حدث ضد الكونغو لكن القرار الأول والأخير لسلطات الأمن هو الذي يحدد عدد حضور النهائي للجماهير".

أخبار متعلقة
محمد صبحي: دخلت مباراة المغرب كأنها أي مواجهة.. والزمالك والأهلي لم يتواصلا معي زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية

وعن إقامة معسكر طويل لمنتخب مصر قبل المباراة قال: "الظروف تغيرت الآن فالأجندة الرسمية من يوم 21 لـ29 والمحترفين لن ينضموا قبل يوم 21 للأسف هناك أيضا جولة إفريقية في منتصف مارس لأربعة أندية مصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وواصل "وستقام مباريات الجولة الخامسة من البطولا الإفريقية يوم 18 و19 و20 مارس".

وأكمل "راعينا كل ذلك أثناء وضع جدول مباريات الدوري، بالنسبة للدوري لا توجد مشكلة فمنذ بداية من التاسع من شهر مارس سيتوقف الدوري، لكن المشكلة في بطولات إفريقيا".

وعن إقامة مباريات كأس مصر في شهر مارس قال عامر حسين: "أما مباريات الكأس من 14 لـ17 مارس لو الجهاز الفني للمنتخب أراد عدم مشاركة الدوليين في تلك المباريات لن يشتركوا وباقي الأندية ستخوض مبارياتها".

وبرر "فدور الـ32 كان يقام بدون اللاعبين الدوليين لأنه أندية القسم الأول تواجه نظيرتها في القسم الثاني".

وشدد "بالنسبة للنشاط المحلي لا توجد مشكلة للمنتخب فكل اللاعبين سيكونون في راحة لـ14 أو 15 يوما لكن المشكلة في إفريقيا".

وأتم عامر حسين حديثه قائلا: "كيروش حصل على كل المواعيد وسيحدد كل شيء بناء على الارتباطات الخاصة بالأندية وبالمنتخب".

مصر منتخب مصر عامر حسين السنغال
نرشح لكم
محمد صبحي: دخلت مباراة المغرب كأنها أي مواجهة.. والزمالك والأهلي لم يتواصلا معي زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية زيزو: توقعت وصول مصر لنهائي أمم إفريقيا.. وكنت أتمنى المشاركة أساسيا ضد السنغال
أخر الأخبار
عامر حسين: مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة.. وإفريقيا سبب أزمة موعد معسكر المنتخب 13 دقيقة | منتخب مصر
محمد صبحي: دخلت مباراة المغرب كأنها أي مواجهة.. والزمالك والأهلي لم يتواصلا معي 26 دقيقة | منتخب مصر
زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو: توقعت وصول مصر لنهائي أمم إفريقيا.. وكنت أتمنى المشاركة أساسيا ضد السنغال 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فينجادا يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع كيروش.. "متحمس لمواجهة السنغال" 57 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - الأهلي يعلن فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
إلى نصف النهائي من أجل الدربي.. ميلان يكتسح لاتسيو برباعية في كأس إيطاليا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة