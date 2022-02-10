زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات

الخميس، 10 فبراير 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر عن طريقة اختيار ترتيب مسددي ركلات الترجيح خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: "ترتيب مسددي ركلات الترجيح يتم أثناء المباراة واختيار اللاعبين يتم بعيدا عني أنا ومحمد صلاح، أنا أسدد أولا وصلاح الركلة الأخيرة ويتم اختيار باقي المسددين في كل مباراة".

وأضاف "أن يرفض لاعب تسديد الركلة لأنه يشعر بعدم التوفيق هذا أمر طبيعي، وأفضل من أن يسدد وهو غير واثق في نفسه".

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وأكمل "أركز في أمر واحد أثناء تسديد ركلة الجزاء وهو أن أسجل الكرة أيا كان الحارس الذي أمامي أو أهمية المباراة، ولكن بالتأكيد في نهائي كأس أمم إفريقيا الأمر مختلف".

وواصل "تدربت على ركلة ترجيح الكاميرون قبل المباراة لأسددها بهذا الشكل، وأدرس جيدا الحارس الذي يقف أمامي سواء كان يتحرك مبكرا أو ينتظر وإذا كان طويل القامة أو قصير".

وشرح "حارس كوت ديفوار لا يجيد التصدي لركلات الجزاء جيدا لذلك سددت الكرة عالية أمامه، ولكن حارس الكاميرون يتحرك مبكرا وشاهدته في أكثر من ركلة وصلاح أيضا أخبرني بذلك قبل التسديد".

وأفصح "ركلة ترجيح السنغال أصعب ركلة بالنسبة لي لأن إدوارد ميندي لا يعتمد على طريقة معينة للتصدي، فهو حارس طويل ويتحرك على خط المرمى بشكل مستمر وأيضا لديه رد فعل سريع، وكان الحل هو التركيز في زاوية واحدة والتسديد فيها بقوة".

وأشار "أفضل تسديد ركلات الجزاء بقوة في زاوية عالية لأنها بذلك تكون صعبة على حراس المرمى".

واستمر في تصريحاته "طوال معسكر المنتخب كل يوم أسدد أكثر من 3 ركلات جزاء، سددت أكثر من 70 ركلة جزاء والوحيد الذي تصدي أمامي هو محمد أبو جبل والشناوي لم يتصد لأي ركلة أمامي في المران".

وأتم تصريحاته "محمد أبو جبل حارس مرمى كبير جدا، وما فعله في كأس أمم إفريقيا لم يكن مفاجئا بالنسبة لي".

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