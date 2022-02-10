زيزو: توقعت وصول مصر لنهائي أمم إفريقيا.. وكنت أتمنى المشاركة أساسيا ضد السنغال

الخميس، 10 فبراير 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

أحمد سيد "زيزو" - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

توقع أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر تأهل الفراعنة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وذلك قبل انطلاق البطولة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

مصر

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: "الأجمل أن الأغلبية من الجمهور كان لا يتوقع تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا، ولكننا وصلنا للنهائي وأسعدنا الجمهور وكان ذلك هو هدف جميع اللاعبين والتحدي الذي وضعناه أمام أنفسنا".

وأضاف "قبل انطلاق البطولة أخبرت أحمد فتوح وإمام عاشور ألا يجهزوا أي شيء خاص بفترة الإجازة أو الراحة، لأننا سنعود لمصر يوم 7 فبراير بعد النهائي وكنت أتوقع أن نفوز باللقب ولكن لم نوفق في ذلك".

أخبار متعلقة
أبو جبل: الشناوي أخبرني أنني سأكون سبب فوز مصر أمام كوت ديفوار أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب أمير مرتضى: عزلت لاعبي الزمالك عن الانتخابات.. وكسبنا رجالا في منتخب مصر

وأكمل "الهواتف المحمولة كانت ممنوعة عن كل لاعبي المنتخب سواء في وجبات الطعام أو المحاضرات الفنية أو التدريبات أو المباريات، عدا مصطفى محمد فقط الذي كان يأتي بهاتفه لنستمع للأغاني من خلاله".

وشدد "في المنتخب لا نتحدث عن لاعبي أهلي أو زمالك، وكنت أشعر أن الجمهور يشجع أندية ولكننا داخل المنتخب لا نشعر بذلك تماما، مثلا السولية من أقرب لاعبي المنتخب لي هو ومحمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف".

وأفصح "مصطفى محمد كان ينفذ كل ما يطلبه منه كيروش في الملعب، ولذلك شارك في كل المباريات".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن ألعب بشكل أساسي أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا".

أحمد سيد زيزو كأس أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات "كيروش قال إنه مستعد للرحيل دون تلقي الشرط الجزائي بعد مواجهة نيجيريا" الهدهور يعرض قميصه الذي شارك به أمام الكاميرون للبيع والتبرع بقيمته في الجول يوضح – هل يجري كيروش أي تغييرات على جهاز المنتخب.. وماذا يقول عقده
أخر الأخبار
عامر حسين: مباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة.. وإفريقيا سبب أزمة موعد معسكر المنتخب 55 دقيقة | منتخب مصر
محمد صبحي: دخلت مباراة المغرب كأنها أي مواجهة.. والزمالك والأهلي لم يتواصلا معي ساعة | منتخب مصر
زيزو يكشف ترتيب مسددي ركلات الجزاء في منتخب مصر.. وكيف يسجل كل الكرات ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زيزو: شعرت بالصدمة بعد تسديدتي في القائم بنهائي إفريقيا.. وخسارة البطولة صعب للغاية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زيزو: توقعت وصول مصر لنهائي أمم إفريقيا.. وكنت أتمنى المشاركة أساسيا ضد السنغال ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فينجادا يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع كيروش.. "متحمس لمواجهة السنغال" ساعة | منتخب مصر
كأس العالم للأندية - الأهلي يعلن فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
إلى نصف النهائي من أجل الدربي.. ميلان يكتسح لاتسيو برباعية في كأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة