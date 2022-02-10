زيزو: توقعت وصول مصر لنهائي أمم إفريقيا.. وكنت أتمنى المشاركة أساسيا ضد السنغال

توقع أحمد سيد "زيزو" لاعب منتخب مصر تأهل الفراعنة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وذلك قبل انطلاق البطولة.

وقال زيزو عبر قناة إم بي سي مصر: "الأجمل أن الأغلبية من الجمهور كان لا يتوقع تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا، ولكننا وصلنا للنهائي وأسعدنا الجمهور وكان ذلك هو هدف جميع اللاعبين والتحدي الذي وضعناه أمام أنفسنا".

وأضاف "قبل انطلاق البطولة أخبرت أحمد فتوح وإمام عاشور ألا يجهزوا أي شيء خاص بفترة الإجازة أو الراحة، لأننا سنعود لمصر يوم 7 فبراير بعد النهائي وكنت أتوقع أن نفوز باللقب ولكن لم نوفق في ذلك".

وأكمل "الهواتف المحمولة كانت ممنوعة عن كل لاعبي المنتخب سواء في وجبات الطعام أو المحاضرات الفنية أو التدريبات أو المباريات، عدا مصطفى محمد فقط الذي كان يأتي بهاتفه لنستمع للأغاني من خلاله".

وشدد "في المنتخب لا نتحدث عن لاعبي أهلي أو زمالك، وكنت أشعر أن الجمهور يشجع أندية ولكننا داخل المنتخب لا نشعر بذلك تماما، مثلا السولية من أقرب لاعبي المنتخب لي هو ومحمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف".

وأفصح "مصطفى محمد كان ينفذ كل ما يطلبه منه كيروش في الملعب، ولذلك شارك في كل المباريات".

وأتم تصريحاته "كنت أتمنى أن ألعب بشكل أساسي أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا".