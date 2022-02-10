فينجادا يكشف لـ في الجول تفاصيل جلسته مع كيروش.. "متحمس لمواجهة السنغال"

كشف نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، عن تفاصيل جلسته مع مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، قبل سفر الأخير في إجازة قصيرة للبرتغال.

وقال فينجادا لـ FilGoal.com: "كيروش متحمس للغاية لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم، والوصول إلى المونديال".

وأضاف فينجادا: "كيروش يعرف جيدا صعوبة المواجهة، وأكد أن السنغال منتخب قوي، لكن منتخب السنغال دخل مباراة نهائي كأس الأمم بميزة بدنية واضحة، ولكن في مباراتي التصفيات الوضع سيختلف وسيدخل الفريقان بنفس الظروف".

وشدد "كيروش يحضر من الآن لتحضير المواجهة الفاصلة فهو دائما لا يترك أي شيء للصدفة".

وأكد "كيروش شغوف بالوصول للمونديال بقطر".

وأوضح "نصحته بالحصول على إجازة والاسترخاء لأنه كان مضغوطا للغاية، كما أنه سيرى والده الذي برغم كبر سنه يتمتع بصحة جيدة".

وأتم "كيروش أيضا تحدث معي عن التجهيزات وملعب المباراة وملعب التدريب، وكافة الأمور الخاصة بالمباراة".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في شهر مارس المقبل لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم.