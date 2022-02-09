إلى نصف النهائي من أجل الدربي.. ميلان يكتسح لاتسيو برباعية في كأس إيطاليا

اكتسح ميلان منافسه لاتسيو اليوم الأربعاء برباعية دون رد ليقطع تذكرة التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا.

والتقى ميلان بمنافسه لاتسيو في ملعب سان سيرو في إطار ربع النهائي.

ولحق ميلان بجاره إنتر الذي تأهل إلى نصف النهائي بعدما تغلب على روما أمس الثلاثاء بهدفين دون رد.

وبذلك ضرب ميلان موعدا ناريا مع إنتر لملاقاته في نصف النهائي.

وستعد مباراة الذهاب على أرض ميلان بينما الإياب على ملعب إنتر مع احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض باثنين حال التعادل.

افتتح رافائيل لياو أهداف المباراة للروسونيري في الدقيقة 24.

وأضاف أوليفييه جيرو هدفين متتاليين في 4 دقائق، بدأهما في الدقيقة 41 وتلاه بآخر في الدقيقة 45.

وأتم فرانك كيسي رباعية ميلان بهدف في الدقيقة 79.

وأصبح ذلك التأهل لنصف النهائي هو الرابع في آخر خمس سنوات.

وتوج ميلان بلقب كأس إيطاليا خمس مرات من قبل آخرهم في عام 2003.

وإجمالا بلغ ميلان النهائي 14 مرة من قبل ولكنه خسر آخر نهائيين خاضهما عامي 2016 و2018 وكان كليهما ضد يوفنتوس.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 14 مرة.