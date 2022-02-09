كرة سلة - سلبية مسحة الزمالك في اليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 22:38

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي ستنطلق بعد غداً الجمعة سلبية مسحة لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك عقب انتظامهم في الفقاعة الخاصة بالمسابقة العالمية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام سان بابلو بعد غداً "الجمعة" في تمام السابعة مساء، فيما تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير الجاري.

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ويشارك فريق "سلة الزمالك" ببطولة كأس العالم للأندية ممثلاً للقارة الإفريقية بعدما تُوج ببطولة لأفرو ليج التى أقيمت فى رواندا، تحت رعاية الـNBA، كما فاز ببطولة الدوري.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.

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