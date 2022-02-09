"كيروش قال إنه مستعد للرحيل دون تلقي الشرط الجزائي بعد مواجهة نيجيريا"

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كارلوس كيروش قال إنه مستعد للرحيل عن تدريب منتخب مصر دون الحصول على الشرط الجزائي المدون في عقده، بعد الانتقادات التي تلقاها عقب هزيمة الفراعنة من نيجيريا 1-0 في أولى مباريات كأس أمم إفريقيا.

وقال الكومي لقناة صدى البلد: "كيروش رأى الانتقادات التي تلقاها بعد مباراة نيجيريا، وكان يرى أن الناس يجب أن تقف معه في الانكسار قبل الانتصار. نحن مستمرون في دعمه، والرجل يتفهم ذلك الأمر، ولا يوجد أي رواسب".

وأوضح الكومي "الرجل قال في ذلك الوقت إنه يملك المال، ولو أردنا رحيله دون تلقي الشرط الجزائي سيرحل، وأن هدفه الوصول لكأس العالم وإسعاد الشعب المصري".

وشرح الكومي: "حدث اجتماع بعد العودة من الكاميرون، بين كيروش وحازم إمام عضو المجلس، المكلف الجزئيات الفنية مع محمد بركات، وعرض عليه التقرير الفني وطلباته للمرحلة المقبلة قبل مباراتي السنغال. إمام سيعرض هذا التقرير على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف "كيروش اجتمع أيضا مع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، من أجل التجهيزات الإدارية للفترة المقبلة. كل طلبات كيروش ستكون مجابة".

وكشف الكومي: "ليس لدي أي تفاصيل فيما تردد عن طلب كيروش تغيير أعضاء الجهاز الفني. لا يمكننا أن نغير في الجهاز إلا لو طلب المدير الفني، هو المسؤول تماما".

وينص عقد كيروش، على كونه صاحب الحق الوحيد في إجراء أي تعديلات على جهازه الفني.

وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى إجراء تغييرات على جهاز كيروش، ولكن علم FilGoal.com من مصدر باتحاد الكرة، أن عقد كيروش ينص أنه صاحب الحق الوحيد في أخذ تلك الخطوة.

وكذلك، علم FilGoal.com أن كيروش لا ينتوي إجراء أي تغييرات في الوقت الحالي على جهازه الفني.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في شهر مارس المقبل لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم.