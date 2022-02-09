هدف واحد يكفي.. الجونة ينتصر على الطلائع

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة طلائع الجيش والجونة

انتصر الجونة على منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وأقيمت المباراة في معقل طلائع الجيش، جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف المباراة الوحيد إسلام عبد النعيم في الدقيقة 14.

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بتلك النتيجة وصل رصيد الجونة إلى 11 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب بالتساوي مع البنك الأهلي صاحب المركز الثامن وللأخير لقاء أقل.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ16 والذي يعصف بصاحبه للهبوط بنهاية الموسم.

وأصبحت تلك الهزيمة الثالثة على التوالي لطلائع الجيش في الدوري بعد الخسارة من بيراميدز وسموحة.

أما الجونة فهذا هو انتصاره الثاني في آخر ثلاث جولات بعدما تعادل مع إنبي في الجولة السابقة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل حذر ومن أول فرصة حقيقية فيها سجل إسلام عبد النعيم هدف التقدم للجونة.

وجاء الهدف بعد عرضية من محمود الشبراوي استقبلها إسلام عبد النعيم بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ولكن بعد الهدف هدأت المباراة كثيرا وانحصر اللعب في وسط الملعب وتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب الأخطاء.

وفي الشوط الثاني بدأ طلائع الجيش بقوة بحثا عن هدف التعادل.

وأرسل أحمد سمير عرضية لكن حكم اللقاء أمر باحتساب خطأ عكسي.

وهدد طلائع الجيش الجونة بعرضية من ركلة ركنية لكن الحارس إسلام طارق أبعد الكرة.

انحصر اللعب في وسط الملعب مرة أخرى ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الجونة بهدف دون رد.

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