كأس العالم للأندية – تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق السعودية والهلال.. تفوق المارد على الزعيم

ضرب الهلال السعودي موعدا ناريا مع الأهلي يوم السبت المقبل في أبو ظبي لملاقاته في كأس العالم للأندية 2021 لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ووصل الأهلي لتلك المباراة بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد قبل الهزيمة من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء.

أما الهلال ففاز على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف وخسر من تشيلسي بهدف دون رد.

فكيف جاءت مواجهات الأهلي مع الأندية السعودية على مر التاريخ بشكل عام ومع الهلال بشكل خاص؟

18 مباراة جمعت الأهلي مع الأندية السعودية لم يكن من بينهم سوى مباراة وحيدة رسمية وهي تلك التي أقيمت أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية 2005.

عدا ذلك فكل المباريات أقيمت ضمن البطولات العربية سواء الخاصة بأبطال الدوري أو الكؤوس.























































































هذا يعني أن مواجهات الأهلي والهلال لم تكن ضمن بطولات رسمية قط.

والتقى الأهلي مع العديد من المنافسين من السعودية هم الاتحاد والهلال وأهلي جدة والشباب والاتفاق والرياض وعسير والقادسية.

وجاءت مواجهات الأهلي أمام الأندية السعودية بدون ترتيب للسنوات كالتالي:

كأس السوبر المصري السعودي 2001

خسر الأهلي من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

كأس العالم للأندية 2005

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد سجله محمد نور.

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري

سنة 1996 فاز الأهلي على الهلال بهدفين لهدف بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

سنة 1997 فاز الأهلي على أهلي جدة 3-0 في نصف النهائي.

سنة 1999 خسر الأهلي من الشباب في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله.

بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس

سنة 1995 تعادل الأهلي مع الرياض السعودي في دور المجموعات بهدفين لكل منهما.

سنة 1995 فاز الأهلي على الشباب بهدفين دون رد في النهائي.

بطولة النخبة العربية للأندية

سنة 1995 أقيمت من دور واحد وشارك الأهلي مع ثلاثة فرق سعودية هم الاتحاد والشباب والهلال.

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد.

خسر الأهلي من الشباب بهدفين لهدف.

فاز الأهلي على الهلال بهدف دون رد.





















بطولة النخبة العربية للأندية 1998

فاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل لا شيء.

دورة الصداقة الدولية الثانية على كأس الأمير عبدالله الفيصل 1998

فاز الأهلي على عسير بخمسة أهداف لهدف.

فاز على أهلي جدة بثلاثة أهداف دون رد.

خسر من الهلال في النهائي بالهدف الذهبي.

استعدادات الأندية السعودية 2008

فاز الأهلي على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين.

مباريات ودية

فاز الأهلي على القادسية بخمسة أهداف لهدف.

فاز الأهلي على الشباب بهدف دون رد.

تعادل مع الهلال بهدف لمثله.

وإجمالا وخلال الـ18 مباراة، فاز الأهلي على الأندية السعودية 10 مرات وخسر منهم في خمس لقاءات وتعادل معهم ثلاث مرات.

هذا عن المواجهات بشكل عام فماذا عن مواجهات الأهلي والهلال بشكل خاص؟

لم يلتق الأهلي والهلال أبدا في أي مباراة رسمية.

فماذا حدث خلال الأربع مواجهات السابقة بينهما؟

فاز الأهلي على الهلال مرتين، وخسر منه مرة وتعادلا في مباراة وحيدة فقط.

وجاءت المواجهات الأربعة بواقع اثنتين في البطولات العربية للأندية، وواحدة في دورة الصداقة الدولية ومواجهة ودية وحيدة.