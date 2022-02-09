كأس العالم للأندية – موعد مباراة الأهلي والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022

يلتقي الأهلي مع منافسه الهلال السعودي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2021.

وكان الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي في ربع النهائي بهدف دون رد قبل هزيمته من بالميراس بهدفين مقابل لا شيء.

أما الهلال ففاز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي بستة أهداف لهدف.

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وخسر الهلال من تشيلسي في نصف النهائي بهدف دون رد.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسوف تنقل المباراة عبر تطبيق قنوات "أبو ظبي الرياضية" بالإضافة للموقع الرسمي.

هذا بالإضافة لإذاعتها عبر القناة الرسمية للشبكة على "يوتيوب".

شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".

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