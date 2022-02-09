كأس العالم للأندية – لوكاكو يحبط قتال الهلال ويرسله إلى ملاقاة الأهلي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:29

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة تشيلسي والهلال في كأس العالم للاندية

أحبط روميلو لوكاكو قتال الهلال وسجل هدفا كان كافيا للفريق الإنجليزي ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2021.

والتقى تشيلسي بمنافسه الهلال اليوم الأربعاء في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في نصف النهائي.

جاء هدف لوكاكو في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك سيواجه تشيلسي منافسه بالميراس البرازيلي يوم السبت المقبل.

وقبل تلك المباراة النهائية سيواجه الهلال منافسه الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويعد ذلك التأهل للنهائي هو الثاني لتشيلسي بعد عام 2012 وحينها هُزم أمام كورينثيانز البرازيلي.

وكان الهلال حصد المركز الرابع في نسخة عام 2019.

أما الأهلي فحصد البرونزية مرتين في نسختي 2006 و2020، والرابع في 2012.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء كما كان متوقعا بسيطرة من تشيلسي واستحواذه على الكرة وسط تكتل دفاعي من الهلال.

وجاء التهديد الأول بتسديدة من حكيم زياش في الدقيقة 11 لكنها مرت أعلى مرمى الهلال.

وفي الدقيقة 31 فشل ياسر الشهراني في تشتيت العرضية ليجد لوكاكو الكرة ويسدد مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وكاد زياش يضاعف النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 43 لكن تسديدته تصدى لها الدفاع.

وبدأ الشوط الثاني بتسديدة من كاي هافيرتز لكنها ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى الهلال.

وبعدها تحول الموقف وقدم الهلال 45 دقيقة رائعة وكان قريبا في أكثر من مرة من إدراك التعادل لولا تألق كيبا حارس تشيلسي.

وانفرد موسى ماريجا بمرمى تشيلسي وسدد الكرة لكن خرج كيبا من مرماه وأنقذ الموقف وحولها لركلة ركنية.

وكاد محمد كانو يدرك التعادل بعد تسديدة قوية لكن كيبا مرة أخرى تألق وحول الكرة لركلة ركنية.

وأطلق ماتيوس بيريرا تسديدة قوية مرت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يستطع فيهم الهلال إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف دون رد.

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