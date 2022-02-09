كرة سلة - الإعلان عن تاريخ وموعد مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لأندية السلة والمقامة برعاية NBA للعام الثاني على التوالي، موعد وتاريخ مباريات الزمالك.

ويدخل الزمالك البطولة بصفته بطل الدوري المصري وهو حامل لقب النسخة السابقة.

سيضم الدوري الإفريقي لكرة السلة أفضل 12 فريقًا من 12 دولة إفريقية وسيتوسع إلى ما مجموعه 38 مباراة تقام في ثلاث مدن على مدار ثلاثة أشهر في عام 2022.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

وتضم المجموعة كل من:

الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وجاءت مباريات الزمالك كالآتي:

السبت 9 أبريل (الزمالك × كوبرا سبورت) الساعة 8 مساء

الثلاثاء 12 ابريل (الزمالك × كيب تاون تايجرز) الساعة 10 مساء

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء