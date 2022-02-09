انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) الجونة.. انتصار الضيوف

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - الجونة

يستضيف طلائع الجيش فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بينما الجونة في المركز الثالث عشر بـ 8 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

نهاية المباراة بانتصار الجونة بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14: جوووول أول للجونة.. هجمة مرتدة قادها محمد شبراوي وعرضية رائعة يقابلها إسلام عبد النعيم بتسديدة تمر خلف خط المرمى، تم التأكد من القرار بعد الرجوع لـ VAR

انطلاق المباراة

الدوري المصري الجونة طلائع الجيش
نرشح لكم
هدف واحد يكفي.. الجونة ينتصر على الطلائع القائم والعارضة والفيديو ينقذون المقاصة والتعادل السلبي يحسم المواجهة أمام إنبي تشكيل الدوري المصري – افتحوا التلفاز لأن راندرياناتيناينا أساسي مع الجونة ضد طلائع الجيش عمرو الحلواني على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر
أخر الأخبار
كرة سلة - سلبية مسحة الزمالك في اليوم الأول لبطولة كأس العالم للأندية 29 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك – تدريبات بدنية وبداية المعسكر المغلق الخميس 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"كيروش قال إنه مستعد للرحيل دون تلقي الشرط الجزائي بعد مواجهة نيجيريا" 41 دقيقة | منتخب مصر
هدف واحد يكفي.. الجونة ينتصر على الطلائع 57 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية – تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق السعودية والهلال.. تفوق المارد على الزعيم ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) برينتفورد.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - هجوم ناري من جوارديولا في مواجهة برينتفورد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم للأندية – موعد مباراة الأهلي والهلال لتحديد المركزين الثالث والرابع.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة