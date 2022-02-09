القائم والعارضة والفيديو ينقذون المقاصة والتعادل السلبي يحسم المواجهة أمام إنبي

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي ومصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ورفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

أما مصر للمقاصة فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وبذلك تعادل إنبي في الدوري للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في أخر خمس مباريات.

وأنقذ القائم الأيمن والعارضة وتقنية الفيديو فريق مصر للمقاصة من الخسارة وحسم التعادل السلبي المواجهة.

وصف المباراة

عاد إليكم من جديد ⚽️ الدوري المصري يعود بمباراة المقاصة وإنبي، إليكم تشكيل الفريقين. 🌟 pic.twitter.com/nmmKyWZvcs — FilGoal (@FilGoal) February 9, 2022

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين مع انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وسيطر لاعبو إنبي على الكرة في الربع ساعة الأولى ولكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

وأنقذ عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي تسديدة قوية من كريم حلاوة ليحافظ على نظافة شباكه.

وأنقذ جرجس مجدي لاعب وسط إنبي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 39 من على خط المرمى.

واستقبل أحمد صبيحة ركلة ركنية برأسية رائعة ولكن شتتها جرجس مجدي ببراعة من على خط المرمى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أفضلية واضحة لأحدهما.

وفي الشوط الثاني باغت المقاصة دفاعات إنبي بتسديدة قوية من سيرجي أكا ولكن أنقذها البلعوطي ببراعة.

ونجح إنبي في السيطرة على الكرة في الربع ساعة الثانية من الشوط بحثا عن هدف التقدم.

واعتمد المقاصة على الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل من تصويبة حسام عبد الواحد لاعب المقاصة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها البلعوطي.

وأنقذ القائم الأيمن تسديدة قوية من محمد شريف جناح إنبي في الدقيقة 80 ليستمر التعادل.

ونجح محمد شريف في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 88 برأسية رائعة بعد عرضية مروان داوود.

ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب تداخل أحد لاعبي إنبي في الكرة وهو متسلل.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع برأسية جون إيبوكا في الدقيقة 92 ولكن منعت العارضة هدف التقدم.

وطالب لاعبو إنبي بركلة جزاء لإيبوكا بعدها بدقيقة ولكن أشهر بطاقة صفراء للاعب الفريق البترولي بداعي التمثيل.