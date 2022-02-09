القائم والعارضة والفيديو ينقذون المقاصة والتعادل السلبي يحسم المواجهة أمام إنبي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

صورة تقرير مواجهة إنبي ضد مصر للمقاصة

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي ومصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ورفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

أما مصر للمقاصة فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

أخبار متعلقة
تشكيل الدوري - إيبوكا أساسي في هجوم إنبي.. وفهمي يقود مصر للمقاصة ثنائية تطيح بـ الاتحاد.. إنبي يهزم فاركو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة هدف قاتل ينصر إنبي على طلائع الجيش ويقصي الزمالك من كأس الرابطة تشكيل كأس الرابطة – ثلاثي هجومي لـ إنبي.. ورباعي في وسط طلائع الجيش

وبذلك تعادل إنبي في الدوري للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في أخر خمس مباريات.

وأنقذ القائم الأيمن والعارضة وتقنية الفيديو فريق مصر للمقاصة من الخسارة وحسم التعادل السلبي المواجهة.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين مع انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وسيطر لاعبو إنبي على الكرة في الربع ساعة الأولى ولكن دون تهديد حقيقي على المرمى.

وأنقذ عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي تسديدة قوية من كريم حلاوة ليحافظ على نظافة شباكه.

وأنقذ جرجس مجدي لاعب وسط إنبي أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 39 من على خط المرمى.

واستقبل أحمد صبيحة ركلة ركنية برأسية رائعة ولكن شتتها جرجس مجدي ببراعة من على خط المرمى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أفضلية واضحة لأحدهما.

وفي الشوط الثاني باغت المقاصة دفاعات إنبي بتسديدة قوية من سيرجي أكا ولكن أنقذها البلعوطي ببراعة.

ونجح إنبي في السيطرة على الكرة في الربع ساعة الثانية من الشوط بحثا عن هدف التقدم.

واعتمد المقاصة على الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل من تصويبة حسام عبد الواحد لاعب المقاصة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها البلعوطي.

وأنقذ القائم الأيمن تسديدة قوية من محمد شريف جناح إنبي في الدقيقة 80 ليستمر التعادل.

ونجح محمد شريف في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 88 برأسية رائعة بعد عرضية مروان داوود.

ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب تداخل أحد لاعبي إنبي في الكرة وهو متسلل.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع برأسية جون إيبوكا في الدقيقة 92 ولكن منعت العارضة هدف التقدم.

وطالب لاعبو إنبي بركلة جزاء لإيبوكا بعدها بدقيقة ولكن أشهر بطاقة صفراء للاعب الفريق البترولي بداعي التمثيل.

الدوري المصري إنبي مصر للمقاصة
نرشح لكم
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة تشكيل الدوري المصري – افتحوا التلفاز لأن راندرياناتيناينا أساسي مع الجونة ضد طلائع الجيش عمرو الحلواني على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر حمادة المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
القائم والعارضة والفيديو ينقذون المقاصة والتعادل السلبي يحسم المواجهة أمام إنبي 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري – افتحوا التلفاز لأن راندرياناتيناينا أساسي مع الجونة ضد طلائع الجيش 35 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: بسبب حادثة القطة.. أديداس يفسخ تعاقده مع زوما 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو الحلواني على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر ساعة | الدوري المصري
الهدهور يعرض قميصه الذي شارك به أمام الكاميرون للبيع والتبرع بقيمته ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب الهلال السوداني لـ في الجول: يمكننا الفوز على الأهلي.. وهذا ما نعاني منه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حمادة المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة