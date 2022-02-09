تشكيل الدوري المصري – افتحوا التلفاز لأن راندرياناتيناينا أساسي مع الجونة ضد طلائع الجيش

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

أرناود راندرياناتيناينا - الجونة

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بالتأكيد مباراة بين الجونة وطلائع الجيش هي مباراة جيدة تستحق المتابعة في الدوري المصري، ولكن تلك المواجهة مختلفة لأنها تشهد مشاركة مهاجم مدغشقر أرناود راندرياناتيناينا أساسيا، في تحد كبير لمعلق المباراة، أيمن الكاشف.

ويضم تشكيل الجونة لمواجهة الجولة الثامنة ضد طلائع الجيش

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حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: عمرو طارق – محمد نجيب – عمرو السعداوي

الوسط: ألان كيامبادي – نور السيد – سيف العجوز – ناصر ناصر

الهجوم: محمود شبراوي – إسلام عبد النعيم - أرناود راندرياناتيناينا

أما تشكيل طلائع الجيش فيضم..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي - مصطفى الزناري – خالد سطوحي – محمد الجويني – أحمد عبد الرحمن "زولا"

الوسط: عمرو السيسي – عبد الرحمن خالد "شيكا" – أحمد سمير – علي الزاهدي

الهجوم: كريم الطيب

ويحتل الجونة المركز الـ 13 في الدوري بـ 8 نقاط، فيما يحل طلائع الجيش في المركز الـ 16 بـ 5 نقاط.

طلائع الجيش الجونة في الدوري
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