عمرو الحلواني على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:59
كتب : ياسر الشريف
أعلن خوان براون المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر في الجولة الثامنة للدوري المصري.
وشهدت القائمة ضم عمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق المنضم له قادما من سيراميكا كليوباترا.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: عمر رضوان – كمال السيد
الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد ناصر – محمد دسوقي – عمرو الحلواني
الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد عادل – محمود عبد العاطي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي
الهجوم: جان موريل – عبد الرحمن مجدي – سياكو كونتيه – كارميلو ألجاراناز – دييجو فرناندو – وجيه عبد الحكيم
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد نقطتين.
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