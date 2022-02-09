عمرو الحلواني على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر

مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة

تشكيل الدوري المصري – افتحوا التلفاز لأن راندرياناتيناينا أساسي مع الجونة ضد طلائع الجيش

حمادة المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي