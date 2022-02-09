الهدهور يعرض قميصه الذي شارك به أمام الكاميرون للبيع والتبرع بقيمته
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:41
كتب : FilGoal
قرر شاكر الهدهور لاعب منتخب جزر القمر وفريق أجاكسيو الفرنسي، بيع قميصه الذي شارك به أمام الكاميرون في كأس أمم إفريقيا في مزاد، والتبرع بقيمته للجمعيات الخيرية.
شاكر الهدهدور
النادي : شاتورو
وشارك الهدهور الظهير الأيسر لمنتخب جزر القمر، في مركز حارس المرمى خلال مباراة الكاميرون في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021.
وذلك بسبب غياب الكثير من لاعبي منتخب جزر القمر لإصابتهم بفيروس كورونا.
ما اضطر المدير الفني لمنتخب جزر القمر أن يعتمد على الهدهور في مركز حارس المرمى.
وانتهت المباراة بفوز الكاميرون بهدفين لهدف.
وبدأت عملية بيع القميص أمس الثلاثاء الموافق 8 فبراير، وستسمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.
على أن يتم التبرع بقيمة القميص لـ4 جميعات خيرية سيختارها شاكر الهدهور بنفسه.
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