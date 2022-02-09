حمادة المصري يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية لـ الإسماعيلي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 18:21

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

قدم حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي اعتذاره لمجلس الإدارة الإسماعيلي عن عدم الاستمرار في منصبه بعد الاطمئنان على أمور النادي والاكتفاء بالفترة الماضية.

وجاء نص استقالة حمادة المصري كالتالي:

السيد رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي العريق

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السادة أعضاء المجلس الموقر

تحية طيبة وبعد

أود أن أشكر سيادتكم عن الفرصة العظيمة التي قدمتوها لى لرد الجميل لنادينا الحبيب وخدمة جماهيره الوفية،خلال الفترة الماضية والتي تشرفت بها برئاسة اللجنة الفنية للنادي

ويعلم الله مدي حرصي وإخلاصى علي الوقوف بجانب المجلس وجماهير الإسماعيلي خلال الفترة السابقة لإنقاذ النادي وإعلاء مكانته بعدالظروف الصعبة التي مر بها في بداية الموسم وذلك لإعادة البسمة والفرحة إلي نادينا الكبير والتي سوف يجني ثمارها في الفترة المقبلة عن تلك الأعمال التي شهدها النادي منذ قدوم مجلسكم الموقر.

وبعد الإطمئنان على الأمور الفنية للنادي وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يرضي طموحات الجماهير ومجلسكم المحترم لذا أتقدم لسيادتكم بالإعتذار عن رئاسة اللجنة الفنية متمنيآ لكم ولنادينا الحبيب ولجماهيره العظيمة كل التوفيق والنجاح.

مع خالص تحياتي وتقديري

حماده المصري

رئيس اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي

حمادة المصري الإسماعيلي
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