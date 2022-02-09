في الجول يوضح – هل يجري كيروش أي تغييرات على جهاز المنتخب.. وماذا يقول عقده

ينص عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على كونه صاحب الحق الوحيد في إجراء أي تعديلات على جهازه الفني.

وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى إجراء تغييرات على جهاز كيروش، ولكن علم FilGoal.com من مصدر باتحاد الكرة، أن عقد كيروش ينص أنه صاحب الحق الوحيد في أخذ تلك الخطوة.

وكذلك، علم FilGoal.com أن كيروش لا ينتوي إجراء أي تغييرات في الوقت الحالي على جهازه الفني.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن نجاحه في تقليل إيقاف كارلوس كيروش، بعد نهائي كأس أمم إفريقيا.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في شهر مارس المقبل لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

وبذلك سيتواجد كارلوس كيروش على مقعد المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهتي السنغال المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022.