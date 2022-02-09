كأس العالم للأندية - مونتيري الخامس.. فاز على الجزيرة بثلاثية في 25 دقيقة

حصد مونتيري المكسيكي المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2021، بالفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 3-1.

وسجل أهداف مونتيري: سلطان الزعابي (هدف عكسي) وروجيلو فونيس وسيزار مونتيس، فيما سجل برونو هدف الجزيرة.

وتعد تلك المرة الثالثة التي حصد فيها الفريق المكسيكي المركز الخامس في تاريخ مشاركته بكأس العالم للأندية.

بينما استقبل الجزيرة 10 أهداف في النسخة الحالية كأضعف دفاع، بعدما استقبل هدفا من بيراي و6 من الهلال و3 من مونتيري.

التشكيل

غاب عن الجزيرة كل من: علي مبخوت وميلوش كوسانوفيتش ومحمد العطاس ومحمد جمال وفيكتور سا بسبب للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف.

بينما فضل خافيير أجيري البدء بخماسي في الخط الخلفي.

موري يقود هجوم مونتيري والعطاس يقود هجوم الجزيرة رفقة زايد العامري وديابي 🌟⚽️#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/B5PlBal20V — FilGoal (@FilGoal) February 9, 2022

وصف المباراة

في أول 14 ثانية شهدت المباراة التحام هوائي بين ديابي لاعب الجزيرة وإستيبان أندرادا حارس مونتيري.

سقط الثنائي ثم عادا للمشاركة من جديد، ومن ثم بدأ مونتيري هجوما ضاريا بحثا عن هدف مبكر.

في الدقيقة الثانية وقفت الكرة تحت قدم روجيلو فونيس موري داخل الست ياردات بعد عرضية من ماكسيميليانو ميزا.

وفي الدقيقة التالية، أرسل ميزا عرضية أودعها سلطان بالخطأ في مرماه رغم محاولة علي خصيف الحارس اللحاق بالكرة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو واحتسب الهدف بعد اللجوء لتقنية خط المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة سجل فونيس موري الهدف الثاني بعدما استلم الكرة على صدره وسدد في الشباك.

موري سبق أن سجل في شباك ليفربول في نسخة 2019.

وفي الدقيقة 24 وبرأسية استطاع القائد سيزار مونتيس أن يضيف الهدف الثالث للفريق المكسيكي.

شوط أول انتهى بتقدم الضيف المكسيكي بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني شارك رودلفو بيتزارو وجويل كامبل وفينسنيت يانسن لتنشيط هجوم الفريق المكسيكي.

كامبل سدد كرة في الدقيقة 59 تصدى لها علي خصيف، وفي الدقيقة 70 مرت تسديدة يانسن أعلى من العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، أرسل ديابي عرضية من الجهة اليسرى أودعها برونو في الشباك مقلصا الفارق ومنهيا مشوار الجزيرة في البطولة.

video:1