تشكيل كأس العالم للأندية - الهلال يهاجم تشيلسي بـ إيجالو وماريجا وبيريرا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 17:14

كتب : FilGoal

الجزيرة - الهلال

أعلن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويقود هجوم الهلال الثنائي الإفريقي أوديون إيجالو وموسى ماريجا بينما يتواجد كاريو على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفائز من المباراة لمواجهة بالميراس في نهائي البطولة بينما الخاسر يواجه الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار - سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – سعود عبد الحميد – حمد اليامي – مصعب الجوير - صالح الشهري - عبد الرحمن العبيد – أندري كاريو

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