خماسي الإسماعيلي الجديد جاهز لمواجهة فيوتشر

عكست تدريبات الإسماعيلي نجاح خمسة من اللاعبين الجدد في الاستحواذ على ثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب خوان براون للدفع بهم في مواجهة فيوتشر.

ويستعد الإسماعيلي لاستئناف الدوري بمواجهة فيوتشر غدا الخميس على ملعب الإسماعيلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي كارميلو الجاراناز وچيان موريل بوي ودييجو فيرناندو قد نجحوا فى التفاهم والانسجام مع باقي اللاعبين مما يجعلهم الأكثر قربا من التشكيل الأساسى للفريق.

كما يعد كل من سايكو كونتيه و عمرو الحلواني فهما الأقرب للتواجد على دكة الاحتياطي، فى حين أن باقي اللاعبين الجدد مازالوا فى حاجه لرفع درجة التفاهم والانسجام واللياقة البدنيه.

وكان الجهاز الفنى للفريق قد حذر اللاعبين من قوة فريق فيوتشر بما يضمه من قدرات وامكانيات، وطلب منهم التركيز طوال المباراة من أجل حسم النتيجة لصالح فريقه.

ويعتمد المدير الفنى وجهازه المعاون على روح اللاعبين المرتفعة بعد أداء ونتيجة آخر مباراه للفريق فى دورى الرابطة أمام الجونة

ويقع الإسماعيلي في مناطق الخطر ويحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد نقطتين، ولم يحقق أي فوز ولديه مباراة مؤجلة.