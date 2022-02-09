أمير مرتضى: ما يهمني إعادة الثقة للاعبين.. وهذا موقف طارق حامد وبنشرقي

تحدث أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن ملف تجديد عقود اللاعبين في الزمالك.

وقال أمير مرتضى عبر إذاعة ميجا أف إم: "ما يهمني إعادة الثقة للاعبين، العام الماضي الجميع حاول أن يجتهد لكن لم يكن هناك استقرار، رحل مصطفي محمد وفرحاني ساسي، رحل لاعب بشكل جيد أو انتهى عقد لن نقف ضده".

وأوضح "قارن ذلك بمصطفى فتحي، اللاعب رأى أن الأفضل له الرحيل، طلبنا الحصول على 1مليون و250 ألف دولار، وفي النهاية إذا كانت تلك رغبتك، رئيس النادي يشكرك".

وأكمل "أعمل أن أعود للأجواء الطبيعية، بعض اللاعبين تأخذ القرار المناسب أمامك وليس خلفك، لن نضع على رقبتك سكين".

وواصل "كهربا كان يشارك كأساسي، ورحل دون أن نتأثر، نعرف كيف نعمل للمستقبل، وهذا ليس معناه أننا لن نجدد للاعبين".

وأردف "كنت أقول إن هناك 11 لاعبا لابد أن نجدد لهم في النهاية، ليس ممكنا أن أبيع وهناك لاعبين ممكن أن تفسخ تعاقدها".

وتابع "اللاعبون رأوا 3 لجان في عام واحد وأكثر من 15 رمز من رموز النادي يتعاملون معهم في موضوع الكرة، شعروا بعدم وجود استقرار ومن يتفق معه يرحل، الآن نوضح لهم أن النادي غني ويحترمك".

وتطرق للحديث عن تجديد طارق حامد، قائلا: "طارق حامد له راتب كبير من الموسم الماضي، لعب 90% من المباريات، واعتذر عن تلك الأسرار، طارق له 4 ملايين جنيه من الموسم الماضي ومقدم الموسم الحالي أيضا".

وواصل "لا أقبل أن اتفاوض معه في موقف ضعيف، لابد أن يصدق اللاعب أن النادي يحترم عقده ومن الجنون أن اللاعب له راتب من الموسم وأقول له جدد عقدك".

إما عن أشرف بنشرقي لاعب الفريق أضاف: "بنشرقي له 7 أشهر متأخرة راتبه، 750 ألف دولار، مع عودة المجلس أخبرني أنه يريد المتأخرات الخاصة به، تحدثت معه ومع جميع اللاعبين".

وأكمل "صرفنا 14 مليون جنيه لفريق الكرة كمستحقات متأخرة للاعبي الفريق، وكل مستحقات اللاعبين الأجانب ومن قدموا شكوى حصلوا عليها، ولم أصرف مكافآت الدوري".

واستدرك "من اشتكى هذا حقه لكنني كنت أتمنى ألا يفعلوا ذلك لكن هذا حقهم، لدينا قرار أن أموال تدخل النادي نصرفها للاعبين".

وأتم "هناك عقد رعاية جديد للفريق وطالبت اللاعبين بالتركيز، وأننا نريد المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، لدينا أكثر من عقد تسوية ونعمل ألا يكون هناك إيقاف للقيد مرة أخرى ولا نقول ذلك من أجل ألا يكون دعاية انتخابية".