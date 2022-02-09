تشكيل الدوري - إيبوكا أساسي في هجوم إنبي.. وفهمي يقود مصر للمقاصة

يقود محمود فهمي تشكيل مصر للمقاصة، فيما يقود جون إيبوكا هجوم إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويعود الدوري من جديد عقب توقف بسبب خوض منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2021.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي – محمد إسماعيل

الوسط: عمر عدلي – صلاح ريكو – أحمد العجوز – عبد الرحمن عماد - جرجس مجدي

الهجوم: جون إيبوكا

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: علي المصري – سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

الهجوم: كريم حلاوة – محمود فهمي – حسام عبد الواحد

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.