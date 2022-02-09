أمير مرتضى: عزلت لاعبي الزمالك عن الانتخابات.. وكسبنا رجالا في منتخب مصر

أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك بروح لاعبي منتخب مصر عقب الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021، وأوضح دوره في عزل اللاعبين عن الانتخابات.

وقال أمير مرتضى عبر إذاعة ميجا أف إم: "رأيت أن توقيت الانتخابات جاء في نهاية التوقف الدولي، ولذلك قررت عزل الفريق من أجل التركيز في المواجهات المقبلة".

وأضاف "عرضت الأمر على الإدارة ورأوا أنه من مصلحة الفريق ألا يتدربوا داخل النادي في ظل الدعاية الانتخابية، شعرت أنه أفضل شيء أن يتم عزلهم".

ويعود الزمالك للدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سموحة يوم 15 فبراير الجاري.

بينما يلتقي قبلها في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري الأبطال مع بترو أتليتكو الأنجولي في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتطرق أمير للحديث عن منتخب مصر قائلا: "أحيي جميع اللاعبين، أهلي وزمالك على الأداء الرجولي المبذول مع المنتخب، اتحدث عن المنتخب بشكل عام".

وأضاف "المكاسب والإيجابيات أن الجمهور توقف عن الحديث في بعض الحماقات، لأن الجميع يرتدي قميص منتخب مصر".

وواصل "لابد أن يكون للجمهور رؤية، في الطبيعي اللاعبين أصدقاء وأشقاء، شاهدت مباريات المنتخب وحزنت على كل لاعب تعرض للإصابة".

وأردف "لا يوجد أرقام لاعبي الأهلي، ولاعبو الزمالك طمأنوني على أكرم توفيق ومحمد الشناوي".

وتابع "في النهاية دورنا كمسؤولين ألا نثير التعصب لكن الجمهور مسموح له الانتقاد والهجوم، أحيي اللاعبين على الأداء والمجهود وكسبنا لاعبين رجال".

وأكمل "كنت في قمة سعادتي بنضج أحمد فتوح في البطولة، واستغرب البعض أداء محمد أبو جبل لكننا كنا نعرف أداءه، هو حارس كبير ولديه خبرات مع الزمالك و(شال) الفريق في أوقات كثيرة، وكذلك في مباراة الترجي من قبل".

وأتم "من لم يشارك كان له دور، محمود علاء وإمام عاشور أيضا شارك في النهائي وضد ساديو ماني كظهير أيمن".