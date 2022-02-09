أمير مرتضى: عزلت لاعبي الزمالك عن الانتخابات.. وكسبنا رجالا في منتخب مصر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 16:43

كتب : حامد وجدي

أمير مرتضى منصور

أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك بروح لاعبي منتخب مصر عقب الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021، وأوضح دوره في عزل اللاعبين عن الانتخابات.

وقال أمير مرتضى عبر إذاعة ميجا أف إم: "رأيت أن توقيت الانتخابات جاء في نهاية التوقف الدولي، ولذلك قررت عزل الفريق من أجل التركيز في المواجهات المقبلة".

وأضاف "عرضت الأمر على الإدارة ورأوا أنه من مصلحة الفريق ألا يتدربوا داخل النادي في ظل الدعاية الانتخابية، شعرت أنه أفضل شيء أن يتم عزلهم".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك يدافع عن لقبه في مجموعة النيل لـ بطولة إفريقيا أبو جبل: توقعت تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا.. ولا يوجد فارق بين أهلي وزمالك في المنتخب تحديد موعد انتظام الدوليين في مران الزمالك انتخابات الزمالك تنقل مران الفريق لـ6 أكتوبر

ويعود الزمالك للدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سموحة يوم 15 فبراير الجاري.

بينما يلتقي قبلها في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري الأبطال مع بترو أتليتكو الأنجولي في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وتطرق أمير للحديث عن منتخب مصر قائلا: "أحيي جميع اللاعبين، أهلي وزمالك على الأداء الرجولي المبذول مع المنتخب، اتحدث عن المنتخب بشكل عام".

وأضاف "المكاسب والإيجابيات أن الجمهور توقف عن الحديث في بعض الحماقات، لأن الجميع يرتدي قميص منتخب مصر".

وواصل "لابد أن يكون للجمهور رؤية، في الطبيعي اللاعبين أصدقاء وأشقاء، شاهدت مباريات المنتخب وحزنت على كل لاعب تعرض للإصابة".

وأردف "لا يوجد أرقام لاعبي الأهلي، ولاعبو الزمالك طمأنوني على أكرم توفيق ومحمد الشناوي".

وتابع "في النهاية دورنا كمسؤولين ألا نثير التعصب لكن الجمهور مسموح له الانتقاد والهجوم، أحيي اللاعبين على الأداء والمجهود وكسبنا لاعبين رجال".

وأكمل "كنت في قمة سعادتي بنضج أحمد فتوح في البطولة، واستغرب البعض أداء محمد أبو جبل لكننا كنا نعرف أداءه، هو حارس كبير ولديه خبرات مع الزمالك و(شال) الفريق في أوقات كثيرة، وكذلك في مباراة الترجي من قبل".

وأتم "من لم يشارك كان له دور، محمود علاء وإمام عاشور أيضا شارك في النهائي وضد ساديو ماني كظهير أيمن".

أمير مرتضى الزمالك كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تشكيل الدوري - إيبوكا أساسي في هجوم إنبي.. وفهمي يقود مصر للمقاصة خبر في الجول - تكثيف محاولات تجهيز محمد الشناوي قبل مباراة الهلال السوداني مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 - الهلال يصطدم بتشيلسي.. وعوة الدوري المصري عامر حسين: معسكر المنتخب لمباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 4 أيام فقط
أخر الأخبار
تشكيل الدوري - إيبوكا أساسي في هجوم إنبي.. وفهمي يقود مصر للمقاصة 9 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: عزلت لاعبي الزمالك عن الانتخابات.. وكسبنا رجالا في منتخب مصر 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - وصول ليك لاند ماجيك وفلامينجو لمصر استعدادا لكأس العالم للأندية 21 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: خسارة نهائي أمم إفريقيا بهذه الطريقة ستفيد محمد صلاح وليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - تكثيف محاولات تجهيز محمد الشناوي قبل مباراة الهلال السوداني 29 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أكرم توفيق يرغب في السفر لـ الإمارات.. وتحفظ طبي وإداري 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
كرة سلة - رئيس لجنة المنتخبات لـ في الجول: خطوات تجنيس سبنسر ليست سهلة.. ولدينا البديل ساعة | رياضات أخرى
مارسيال: برشلونة ويوفنتوس تحدثا مع وكيلي ولكن أولويتي كانت لـ إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة