كرة سلة - وصول ليك لاند ماجيك وفلامينجو لمصر استعدادا لكأس العالم للأندية

وصل فريقي ليك لاند ماجيك الأمريكي وفلامينجو البرازيلي إلى مصر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للاندية في صالحة حسن مصطفى في مصر خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 فبراير.

ووصلت بعثة فلاميجنو إلى مطار القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم كأول الواصلين وكان في استقبالها وائل عبد الحي عضو اللجنة المنظمة للبطولة.

بينما كان ثاني البعثات الواصلة هي ليك لاند ماجيك، والتي وصلت منذ قليل وكان في استقبالها محمد البرنس عضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية.

وسيلتقي فلامينجو مع ليك لاند ماجيك في مباراة نصف النهائي الأولى مساء يوم الجمعة المقبل.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويلعب الزمالك في بورجوس الإسباني يوم الجمعة في مباراة نصف النهائي الثانية بحضور 2000 مشجع.

ويلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية يوم الأحد 13 فبراير، بينما سيلعب الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.