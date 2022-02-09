خبر في الجول - تكثيف محاولات تجهيز محمد الشناوي قبل مباراة الهلال السوداني

بدأ الأهلي تجهيز حارسه محمد الشناوي من أجل العودة قريبا للملاعب.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض الشناوي للإصابة رفقة منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الجهاز الطبي للأهلي يكثف محاولات تجهيز محمد الشناوي من أجل اللحاق بمباراة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم 18 فبراير الجاري.

وأثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية يستوجب برنامجا علاجيا متكاملا، حسبما أعلن بيان المنتخب المصري الشهر الماضي.

وخضع الشناوي أمس لفحص طبي عقب الوصول إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية 2021.

وشارك الشناوي أساسيا في أمم إفريقيا في أول 4 مباريات، وخرج بشباك نظيفة في 3 قبل الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المركز الثالث في كأس العالم للأندية، إذ ينتظر الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.