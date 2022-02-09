خبر في الجول - أكرم توفيق يرغب في السفر لـ الإمارات.. وتحفظ طبي وإداري

يرغب أكرم توفيق في السفر الى الإمارات لحضور مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه لمواجهته في مباراة المركز الثالث بين الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن أكرم توفيق يرغب في دعم زملائه.

إلا أن الجهاز الطبي والإداري يتحفظ على ذلك بسبب الرغبة في راحته واستكمال برنامجه العلاجي.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح مشواره مصر بكأس أمم إفريقيا 2021.

وأجرى أكرم توفيق لاعب منتخب مصر والأهلي عملية الرباط الصليبي في النمسا بنجاح منذ أسابيع قليلة.

ولم تدم مشاركة أكرم مع منتخب مصر في كأس الأمم أكثر من 9 دقائق عقب إصابته في تدخل مبكر مع موسيس سيمون لاعب نيجيريا في افتتاح مشوار مصر بالبطولة.

لاعب الوسط والظهير الأيمن البالغ 24 عاما ارتدى قميص منتخب مصر الأول في 9 مباريات رسمية وسجل هدفا جاء في شباك أنجولا بتصفيات كأس العالم 2022.