كرة سلة - رئيس لجنة المنتخبات لـ في الجول: خطوات تجنيس سبنسر ليست سهلة.. ولدينا البديل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:52

كتب : هاني العوضي

مصر - سلة

أوضح عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات تفاصيل تجنيس لاعب أجنبي لارتداء قميص منتخب مصر لكرة السلة.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "نسير في خطوات تجنيس الأمريكي ديورك سبنسر من أجل أن يشارك في بطولة إفريقيا لكرة السلة".

وأوضح "الخطوات قد تكون صعبة وقد لا يستطع اللحاق بالبطولة".

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وأكمل "الموافقات على التجنيس ليست سهلة لكنه الأقرب".

وواصل "نجهز بديلا آخر في حال تأخرت الموافقة على تجنيس سبنسر".

وأتم "البديل لاعب كندي وفقا لرؤية المدير الفني للمنتخب المصري روي رانا ويلعب في مركز صانع الألعاب".

يذكر أن سبنسر يبلغ من العمر 40 عاما ويلعب في صفوف المصرية للاتصالات الموسم الجاري في دوري سوبر السلة رجال.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة ديورك سبنسر
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