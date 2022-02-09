مارسيال: برشلونة ويوفنتوس تحدثا مع وكيلي ولكن أولويتي كانت لـ إشبيلية

تحدث أنتوني مارسيال لاعب إشبيلية عن وجود اهتمام من جانب يوفنتوس وبرشلونة من أجل ضمه قبل التوقيع مع ناديه الحالي.

أنتوني مارسيال النادي : إشبيلية إشبيلية

وانتقل مارسيال لإشبيية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مارسيال في تصريحات لصحيفة إشبيلية جورنال: "برشلونة تحدث مع وكيلي ولكنني تحدثت معه وأخبرته بأن أولويتي هي إشبيلية وعندما أقول شيء لا أحد لا يمكنني تغييره وأحفظ كلماتي".

وتابع "لقد حاول الوصول مع يوفنتوس لاتفاق من أجلي ولكن إشبيلية كانت الأفضل بالنسبلة لي".

وأضاف "لا أشعر بالضغط لقد لعبت مع مانشستر يونايتد لمدة سبع سنوات ولدينا الكثير من الضغط هناك لذلك أنا معتاد على الأمر، أنا فقط أريد أن أكون سعيدا ولا شيء آخر".

وأتم مارسيا حديثه وقال: "مانشستر يونايتد لديه العديد من الجماهير حول العالم ولكن هنا في مدينة إشبيلية أشعر بأنني جزء من عائلة، أمشي في الشوارع والجميع يكون سعيد بتحيتي والتقاط الصور معي".

وشارك مارسيال في مباراته الأولى مع إشبيلية والتي تعادل فيها الفيرق مع أوساسونا بدون أهداف في الدوري الإسباني.