كأس العالم للأندية - جورجينيو: إذا قللنا من شأن خصومنا سنقع في ورطة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

جورجينيو - تشيلسي

يرفض جورجينيو نجم وسط تشيلسي التقليل من خصوم تشيلسي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

ويبدأ تشيلسي مشواره في البطولة مساء الأربعاء بملاقاة الهلال السعودي بطل آسيا في نصف النهائي.

قال جورجينيو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "المشاركة في كأس العالم للأندية تعني الكثير للنادي، لأننا لم نفز بهذه الكأس مطلقا وهذا هو الوقت المناسب للفوز بها".

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وأضاف لاعب الوسط الإيطالي "يجب أن نبقى متواضعين لأنك إذا قللت من شأن خصومك، فقد تقع في ورطة".

وشدد "يجب أن تكون مستعدا، وتتدرب جيدا، وتنام جيدا، وتتناول طعاما جيدا، وتفعل كل شيء بشكل احترافي قدر الإمكان لتذهب إلى المباراة وتكون قادرا على الفوز. هذا ما نريد أن نفعله، وهذا ما نحب أن نفعله. لا نحب خسارة المباريات ونريد الفوز بهذه الكأس".

وعن رأيه في خصمه نادي الهلال، أوضح "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين لأن لديهم لاعبين جيدين. لديهم أيضا البرازيليين ذوي المواهب الكبيرة".

وأتم "قد نواجه مشاكل أمامهم إذا لم نراقب اللاعبين المميزين بإحكام. علينا أن نفرض أسلوبنا وأن نكون حذرين من الأسلحة التي بحوزتهم. في كرة القدم اليوم، لم يعد هناك مباريات سهلة".

الفائز من لقاء تشيلسي والهلال سيواجه بالميراس البرازيلي في النهائي، بينما يلعب الخاسر ضد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

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