انتهت كأس العالم للأندية - مونتيري (3) (1) الجزيرة.. بطل أمريكا الشمالية الخامس
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي في مباراة المركز الخامس بكأس العالم للأندية 2021.
وكان الجزيرة قد خسر في ربع النهائي من الهلال السعودي بنتيجة 6-1.
وسقط مونتيري أمام الأهلي بهدف محمد هاني في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 91: عرضية من ديابي وتسديدة من برونو وهدف تقليص الفارق للجزيرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 24: رأسية من سيزار مونتيس تسكن شباك الجزيرة والهدف الثااااالث.
ق 10: جوووول ثااااني في المباراة.. فونيس موري يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من ميزا إذ استلم على صدره وسدد في الشباك.
ق 3: عرضية من الجهة اليمنى وحاول خيسوس جاياردو لكن علي خصيف يتصدى من على الخط، والحكم يحتسب الهدف بعد مرورها خط المرمى.
ق 2: عرضية أرضية والمهاجم بدلا من أن يسدد الكرة داخل الشباك تقف الكرة تحت أقدامه.
ق 1: في الثواني الأولى التحام قوي بين ديابي لاعب الجزيرة وأندرادا حارس مونتيري.
بداية اللقاء