انتهت كأس العالم للأندية - مونتيري (3) (1) الجزيرة.. بطل أمريكا الشمالية الخامس

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي في مباراة المركز الخامس بكأس العالم للأندية 2021.

وكان الجزيرة قد خسر في ربع النهائي من الهلال السعودي بنتيجة 6-1.

وسقط مونتيري أمام الأهلي بهدف محمد هاني في ربع النهائي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 91: عرضية من ديابي وتسديدة من برونو وهدف تقليص الفارق للجزيرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: رأسية من سيزار مونتيس تسكن شباك الجزيرة والهدف الثااااالث.

ق 10: جوووول ثااااني في المباراة.. فونيس موري يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من ميزا إذ استلم على صدره وسدد في الشباك.

ق 3: عرضية من الجهة اليمنى وحاول خيسوس جاياردو لكن علي خصيف يتصدى من على الخط، والحكم يحتسب الهدف بعد مرورها خط المرمى.

ق 2: عرضية أرضية والمهاجم بدلا من أن يسدد الكرة داخل الشباك تقف الكرة تحت أقدامه.

ق 1: في الثواني الأولى التحام قوي بين ديابي لاعب الجزيرة وأندرادا حارس مونتيري.

بداية اللقاء

الجزيرة كأس العالم للأندية مونتيري
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