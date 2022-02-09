كأس العالم للأندية - موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي للمركز الثالث

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:13

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

بالميراس - الأهلي

تواصلت بعثة الأهلي في أبو ظبي صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لاستبيان الموقف من تذاكر المباراة القادمة التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركز الثالث في البطولة.

وأفادت اللجنة المنظمة في ردها الرسمي على النادي الأهلي ان هناك خمسة آلاف تذكرة فقط خاصة بمباراة تحديد المركز الثالث تم بيعهم من خلال الحجز الإلكتروني لفئات متنوعة وغير محددة.

وبعدها يتم إغلاق السيستم لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة ما بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اللذان يلتقيان الليلة.

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وعقب مباراة نصف النهائي الثانية سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على بقية تذاكر المباراة.

وأوضح موقع الأهلي: "لذا على الراغبين من جماهير الأهلي في حضور المباراة لمساندة فريقهم، مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة".

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0.

وينتظر الأهلي الفريق الخاسر من مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي اليوم، لمواجهته يوم السبت المقبل.

الأهلي كأس العالم للأندية
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