تشكيل كأس العالم للأندية - مونتيري يدافع بـ 5 لاعبين.. و6 غيابات في الجزيرة

أجرى مونتيري المكسيكي تغييرا خططيا في الفريق باللعب بخماسي في خط الدفاع واللعب بخطة 5-3-2 في مباراة المركز الخامس ضد الجزيرة الإماراتي بـ كأس العالم للأندية 2021.

فيما يغيب عن الجزيرة الإماراتي 6 لاعبين في مواجهة المركز الخامس.

ويغيب عن الجزيرة كل من: علي مبخوت وميلوش كوسانوفيتش ومحمد العطاس ومحمد جمال وفيكتور سا بسبب للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف.

وجاء تشكيل الجزيرة:

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: سالم راشد – خليفة الحمادي – زايد سلطان – عبد الله إدريس

الوسط: عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عمر تراوري – عبد الله ديابي

الهجوم: زايد العامري – أحمد العطاس.

وجاء تشكيل مونتيري:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا

الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو – سيزار مونتيس – ستيفين مدينا - خيسوس جاياردو

الوسط: لويس رومو – ماتياس كرانفيتير – أرتورو جونزاليس

أمامهما: ماكسيلميانو ميزا – روجيلو فونيس موري.

وكان الجزيرة قد خسر في ربع النهائي من الهلال السعودي بنتيجة 6-1.

وسقط مونتيري أمام الأهلي بهدف محمد هاني في ربع النهائي.