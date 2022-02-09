تشكيل كأس العالم للأندية - مونتيري يدافع بـ 5 لاعبين.. و6 غيابات في الجزيرة
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 15:05
كتب : FilGoal
أجرى مونتيري المكسيكي تغييرا خططيا في الفريق باللعب بخماسي في خط الدفاع واللعب بخطة 5-3-2 في مباراة المركز الخامس ضد الجزيرة الإماراتي بـ كأس العالم للأندية 2021.
فيما يغيب عن الجزيرة الإماراتي 6 لاعبين في مواجهة المركز الخامس.
ويغيب عن الجزيرة كل من: علي مبخوت وميلوش كوسانوفيتش ومحمد العطاس ومحمد جمال وفيكتور سا بسبب للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف.
وجاء تشكيل الجزيرة:
حراسة المرمى: علي خصيف
الدفاع: سالم راشد – خليفة الحمادي – زايد سلطان – عبد الله إدريس
الوسط: عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عمر تراوري – عبد الله ديابي
الهجوم: زايد العامري – أحمد العطاس.
وجاء تشكيل مونتيري:
حراسة المرمى: إستيبان أندرادا
الدفاع: إريك أجيري – هيكتور مورينو – سيزار مونتيس – ستيفين مدينا - خيسوس جاياردو
الوسط: لويس رومو – ماتياس كرانفيتير – أرتورو جونزاليس
أمامهما: ماكسيلميانو ميزا – روجيلو فونيس موري.
وكان الجزيرة قد خسر في ربع النهائي من الهلال السعودي بنتيجة 6-1.
وسقط مونتيري أمام الأهلي بهدف محمد هاني في ربع النهائي.