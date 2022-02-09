سامبدوريا يضم النملة الذرية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

سامبدوريا - سيباستيان جيوفينكو

أعلن نادي سامبدوريا ضم سيباستيان جيوفينكو في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم الإيطالي البالغ 35 عاما المُلقب بـ "النملة الذرية" لصفوف السامب عقب فسخ تعاقده مع الهلال السعودي.

الجناح وصانع الألعاب الإيطالي سيعود للدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2015 عندما رحل لصفوف تورنتو الكندي ثم الهلال السعودي.

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وبدأ جيوفينكو مسيرته بقميص يوفنتوس بين فرق الشباب حتى صُعد للفريق الأول وخلال تواجده مع البيانكونيري خاض 93 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

وأعير مرتين من السيدة العجوز صوب إمبولي موسم 2007-2008 وبارما بين 2010 و2012.

وعقب انتقاله لصفوف تورنتو ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأمريكي موسم 2017 والبطولة الكندية 3 مواسم متتالية.

ومع الهلال حقق لقبين للدوري ولقب كأس الملك ولقب دوري أبطال آسيا 2019.

وبقميص منتخب إيطاليا شارك في 23 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا جاء في شباك اليابان بكأس القارات 2013 ليقود الأتزوري حينها للفوز 4-3.

ويحتل سامبدوريا المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 24 مباراة.

سامبدوريا الدوري الإيطالي سامبدوريا - سيباستيان جيوفينكو
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