أهمية الفوز بالميدالية البرونزية.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي في الإمارات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 14:28

كتب : حسام نور الدين

الخطيب أثناء اجتماعه مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مـع اللاعبيـن والجهـاز الفني للفريق، فـي حضـور حسام غالي عضو المجلس، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتماعا ظهـر اليـوم الأربعـاء.

وقـال عبدالحفيظ إن الخطيـب حـرص على الاجتماع مع اللاعبين لتحفيزهـم والتأكيـد علـى دعمه لهـم قبـل المباراة المقبلة للفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار مدير الكرة إلـى أن الخطيب أكـد فـي اجتماعه مـع اللاعبين علـى ضرورة غلـق صفحة مباراة بالميراس أمس بسلبياتها وإيجابياتها، والتركيز في المباراة القادمة.

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وأضاف أن الخطيب أكـد للاعبين على ضرورة إيمانهـم بأنفسهم، وأنهـم يملكون شخصية البطل، وعليهـم السـعي دائمـا لإثبات قدرتهـم علـى ذلك في كل المواقف الصعبة.

وأوضح عبدالحفيظ أن الخطيـب أكـد علـى أهميـة الفـوز بالميدالية البرونزيـة فـي المباراة المقبلة؛ لإسعاد جماهير الأهلـي وتتويج جهودهـم في البطولة والتـي ظهـر اللاعبون فيهـا بشـخصية الأهلي، رغـم كل الظروف الصعبة التي واجهها الفريق.

وخسر الأهلي من بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 2-0.

وينتظر الأهلي الفريق الخاسر من مواجهة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي اليوم، لمواجهته يوم السبت المقبل.

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