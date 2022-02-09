لاعب الهلال: سداسية الجزيرة تحفزنا للظهور بشكل جيد أمام تشيلسي

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

الجزيرة - الهلال

يطمح محمد كنو لاعب وسط الهلال السعودي لتحقيق نتيجة مميزة في مواجهة تشيلسي بنصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

الهلال تأهل لنصف النهائي بعد اكتساح الجزيرة الإماراتي بسداسية في لقاء ربع النهائي.

وقال كنو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "طموحنا تحقيق نتيجة متميزة أمام تشيلسي وأن نظهر بشكل رائع ومشرّف للكرة السعودية".

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وأضاف "تسجيل سداسية في المباراة الماضية سيكون محفزا لنا للظهور بشكل جيد أمام الفريق الإنجليزي".

وأتم "عدنا بعد مرور 20 دقيقة في المباراة الماضية وظهرنا بالشكل المطلوب، ونفكر الآن في مواجهة تشيلسي".

وحقق الهلال السعودي أكبر فوز عربي في مونديال الأندية أمام الجزيرة متفوقا على الترجي التونسي الذي فاز على السد القطري 6-2 في 2019.

كذلك هو أكبر فوز لأي فريق بشكل عام في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية.

ويلعب الفائز من الهلال وتشيلسي مع الفائز بالميراس في المباراة النهائية 12 فبراير.

بينما يلعب الخاسر ضد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

الهلال محمد كنو تشيلسي
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