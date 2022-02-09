أراض ومبالغ مالية.. مكافآت منتخب السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

السنغال

أعلن ماكي سال رئيس جمهورية السنغال عبر حسابه على تويتر عن جوائز لاعبي منتخب السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية 2021 بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

واشتملت الجوائز التي أعلن عنها سال على أراضي ومبالغ مالية.

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وكتب الرئيس السنغالي عبر حسابه على تويتر: "اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سيحصل كل منهم على 50 مليون فرانك إفريقي (76 ألف يورو) بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار وقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع ديامنياديو" وهي مدينة جديدة قيد الإنشاء على بعد 30 كيلو متر من العاصمة".

وكان الرئيس السنغالي قد استقبل أعضاء المنتخب بعد التتويج بالبطولة والعودة للسنغال وقام بتكريمهم وإعطائهم وسام الأسد الوطني وهو أعلى وسام في الدولة.

كأس الأمم الإفريقية 2021 منتخب السنغال
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