ليكيب: باريس سان جيرمان يضع "خطة طوارئ" حال رحيل مبابي

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان وضع "خطة طوارئ" حال قرر كيليان مبابي مغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يُجدد تعاقده حتى الآن.

وسيكون إرلينج هالاند هو الهدف الرئيسي للباريسيين لتعويض رحيل الفرنسي.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان لديه ما يكفي لتقديم عرض لا يمكن رفضه للمهاجم النرويجي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة الفرنسية فأن ليوناردو المدير الرياضي ومينو رايولا وكيل اللاعب أجريا اتصالات بالفعل الصيف الماضي، في الوقت الذي سعى فيه ريال مدريد لضم مبابي.

وسيواجه باريس سان جيرمان منافسة من برشلونة والأندية الإنجليزية لضم هالاند وقد ينضم أيضا إليهم ريال مدريد.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا يُفعل من الصيف المقبل يتيح له الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس يسعى أيضا لضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، وكذلك لوكاس باكيتا لاعب الوسط البرازيلي في صفوف أولمبيك ليون.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، فيما لا زال عقد باكيتا ممتدا مع ليون بعدما انضم للفريق الموسم الماضي قادما من ميلان.