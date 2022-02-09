بايرن يعلن إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء إصابة نجمه الشاب جمال موسيالا بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "أثبتت الاختبارات إيجابية مسحة جمال موسيالا الخاصة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "موسيالا في فترة العزل حاليا وهو بصحة جيدة".

وكان اللاعب البالغ من العمر 18 عاما ضمن بعض لاعبي بايرن الذين اضطروا لدخول الحجر الصحي نهاية العام الماضي بعد اختلاطه بأحد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وظهر موسيالا في 27 مباراة مع الفريق البافاري هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.

ويستعد بايرن لملاقاة بوخوم في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

ويتصدر بايرن جدول الدوري الألماني بفارق 9 نقاط عن ملاحقه بروسيا دورتموند.