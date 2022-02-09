اتحاد الكرة: تخفيض عقوبة إيقاف كيروش لمباراة واحدة.. سيتواجد أمام السنغال

اجتمع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لوضع الترتيبات الخاصة ببرنامج إعداد الفريق لملاقاة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في شهر مارس المقبل لحسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عمد إلى إزالة أي صعوبات قد تواجه الفريق وخلفتها المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية وآخرها العقوبات الموقعة على الفريق ومدربه.

حيث وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيض العقوبات الموقعة على المدير الفني من قبل لجنة الانضباط، وذلك استنادا على الدفوع والأدلة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد أمام جلسة الاستماع التي عقدت في ياوندي قبل المباراة النهائية للبطولة وحضرها ممثلا عن الاتحاد المصري.

وبناء على ما قدمه الاتحاد المصري في تلك الجلسة ارتأت لجنة الاستئناف الأخذ بما جاء في طلب الاتحاد المصري وقررت تخفيض عقوبة الإيقاف المفروضة على كيروش بمباراة واحدة فقط تنقضي بانتهاء المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة ب 10 آلاف دولار.

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بضرورة الاطمئنان إلى كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب قبل سفر المدير الفني في إجازة عائلية قصيرة يعود بعدها لاستئناف عمله.

كاف كان قد قرر إيقاف كارلوس كيروش مباراتين إثر طرده أمام الكاميرون في نصف النهائي، غاب بسببها عن النهائي ضد السنغال.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الماضي بالخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وبذلك سيتواجد كارلوس كيروش على مقعد المدير الفني لمنتخب مصر في مواجهتي السنغال المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022.