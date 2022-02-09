حوار - أسينسيو: أتمنى مواجهة راموس.. وسأكون سعيدا إذا انضم مبابي لريال مدريد

الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 12:42

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

تحدث ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد عن أهمية كريم بنزيمة للفريق، كما تحدث عن إمكانية انضمام مبابي ومواجهة راموس مع باريس سان جيرمان.

ماركو أسينسيو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأجرى أسينسيو حوارا مع صحيفة لارجويرو وجاء كالآتي:

"بنزيمة لاعب مهم جدا لنا، نلاحظ أن وجوده في الملعب يجلب لنا الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة ومن السهل جدا التعايش معه، ووجوده مع الفريق يجعل المنافسين يغيروا طريقة اللعب التي يتعاملون بها مع المباراة".

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"أنا أرى أن هازارد بخير وينتظر أن يجلب السعادة ولكن العديد من الأشياء التي اجتمعت مثل بعض الإصابات ومن الصعب أن أقول ما يعاني منه أيضا يجب أن تعرف منه، يوما ما سيخبرنا بذلك".

"لكن من الممكن أن يظل هازارد لاعبا مهما للفريق في الموسم الحالي، هو موهبة رائعة وواحد من أفضل اللاعبين الذين شاركتهم غرفة حلع الملابس وهذا يظهر في التدريبات، يمكنه المساهمة معنا كثيرا من الآن وحتى نهاية الموسم كما اعتقد أن هذا يحدث مؤخرا عندما يدخل إلى الملعب".

"برشلونة وأتليتكو؟ الحقيقة هي أنهم بعيدين جدا في فارق النقاط، منافسنا الرئيسي هو إشبيلية لأنه الأقرب لنا، ولكن برشلونة يحقق نتائج رائعة وفي النهاية هم ناديان عظيمان لا يجب أن ننسى ذلك وهم منافسان صعبان ولكن يجب دائما أن نعير الاهتمام لأنفسنا".

"الخروج من الكأس؟ ملعب بلباو صعب وهي بطولة خاصة بالنسبة لهم، كان من الصعب أن ندخل في المباراة ولكن في الشوط الثاني تقدمنا للأمام وفي أفضل فتراتنا استقبلنا الهدف ولكن هذه هي كرة القدم واعتقد أن الظروف لم تكن الأفضل لنلعب تلك المباراة".

"في مواجهة باريس سان جيرمان لا يوجد فريق مفضل للفوز، سنواجه فريق عظيم ولكن نحن ريال مدريد، نثق بأنفسنا والموسم الحالي نفعل أشياء مهمة وسنذهب هناك للفوز".

"مواجهة راموس؟ لقد أرسل لي تهنئة عقب مباراة غرناطة بمناسبة الهدف وأخبرته بأنني أتمنى أن يلحق بمباراتنا وأن أواجهه".

"أنا أحب أن ألعب مع الأفضل، ومبابي أظهر أنه يحلم باللعب في ريال مدريد وإذا انضم سأكون سعيدا بتشارك غرفة الملابس معه وسنفهم بعضنا البعض بشكل رائع".

ماركو أسينسيو ريال مدريد
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