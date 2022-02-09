تقرير إسباني: ريال مدريد في انتظار موقف مشاركة بنزيمة أمام باريس سان جيرمان

يواصل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد التدريب بعيدا عن زملائه، بسبب شعوره بألم في الساق اليسرى.

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية فأن الفرنسي لم يتعاف بعد من إصابته العضلية.

وغاب بنزيمة عن ريال مدريد في مباراتي أتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا وغرناطة في الدوري الأسبوع الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إلتشي.

ويستهدف المهاجم الفرنسي اللحاق بمباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 15 فبراير الجاري.

وأوضح التقرير أن الجميع في ريال مدريد بدءا من كارلو أنشيلوتي ينتظرون تطور حالة هداف الفريق في الأيام المقبلة.

وشدد التقرير أن بنزيمة لن يتواجد في مواجهة فياريال بالدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

بنزيمة (34 عاما) شارك الموسم الحالي في 28 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات بقميص الملكي.